В этот раз на своей странице в Instagram Джамала сообщила трагическую новость.

"Сегодня под Бахмутом погиб мой близкий друг. Из моей деревни Кучук-Озень в Крыму. Друг детства, друг нашей семьи. Сейран Кадыров. Спецподразделение «Крым» ГУР МО. Помню, что в детстве Сейран с его младшим братом всегда были нашей охраной, куда бы мы ни пошли с девочками. Брата у меня не было, но был Сэйран. Все знали, что с нами шутки плохи. Никто не обижал меня. Благодаря его увлечениям спортом, физической форме, темпераменту и смелости никто и не осмеливался сказать что-то не то", - пишет певица.

Отец погибшего героя Али Кадыров был первым, кто поверил в Джамалу, занимался с ней, открыл для нее мир музыки и писал детские песни.

"Тогда наши семьи сдружились. На третьем фото вы можете увидеть, как мы проводили его в армию. Сейран также очень любил музыку и имел хороший вкус. Он воспитал трех дочерей. Младшей два года.

Нет слов, чтобы передать всю мою ярость. Я в отчаянии. Сочувствую всей семье. Очаровательным дочерям и жене Елене", — добавила Джамала и попросила поклонников, если есть возможность, финансово помочь семье защитника.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.