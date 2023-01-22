Цього разу на свої сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати надзвичайно смачні картопляні коржики та соус до них.

"Якщо стоїте - сядьте. Якщо сидите - тримайтеся за щось, бо все одно впадете. На арену інстаграмних рецептів виходять хрумкі картопляні коржики з соусом з крем-сиру та хріну. Це ще один приклад від мене, як просте і знайоме українському серцю може бути таким вау, що хочеться про це кричати, стрибати і божеволіти", — радить Євген Клопотенко.

Процес приготування дуже простий.

"Отже, дій максимально мало. Але техніка приготування та логіка смаків зроблять всю магію. Картоплю варіть десь 30 хвилин, викладіть її цілою на пергамент, зробіть розрізи, як я на відео і причавіть склянкою, щоб картопля стала плоским коржиком. Змажте олією, посоліть, поперчіть та запікайте 30 хвилин при 200-220 градусах", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Щоб зробити божественний соус до картоплі - збийте у блендері 250г крем-сиру, 1 ч.л. білого консервованого хріну (чи візьміть 1см свіжого) та 50мл молока чи вершків.

"Беріть потім хрумкий коржик, мастіть вершково-гострою ніжністю і відчувайте щось дуже прекрасне", — додав Євген Клопотенко.

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