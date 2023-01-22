В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить вкуснейшие картофельные лепешки и соус к ним.

"Если стоите - сядьте. Если сидите - держитесь за что-то, потому что все равно упадете. На арену инстаграммных рецептов выходят хрустящие картофельные лепешки с соусом из крем-сыра и хрена. Это еще один пример от меня, как простое и знакомое украинскому сердцу может быть таким вау, что хочется об этом кричать, прыгать и сходить с ума", — советует Евгений Клопотенко.

Процесс приготовления очень прост.

"Итак, действий максимально мало. Но техника приготовления и логика вкусов сделают всю магию. Картофель варите где-то 30 минут, выложите его целым на пергамент, сделайте разрезы, как я на видео и придавите стаканом, чтобы картофель стал плоской лепешкой. Смажьте маслом, посолите, поперчите и запекайте 30 минут при 200-220 градусах", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Чтобы сделать божественный соус к картофелю – взбейте в блендере 250г крем-сыра, 1 ч.л. белого консервированного хрена (или 1см свежего) и 50мл молока или сливок.

"Берите потом хрустящую лепешку, мажьте сливочно-острой нежностью и чувствуйте что-то очень прекрасное", - добавил Евгений Клопотенко.

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