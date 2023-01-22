Цього разу на свої сторінці в Instagram Марія показала відеонарізку інтерв'ю, яке їй дала блогерка, переможниця одного з сезонів шоу "Холостяк" Даша Квіткова.

"Соцмережі довели одне - вони формують у глядача уяву про людину, але досить важко змінити цю уяву, якщо в людини з‘являється своя особиста історія, яка стає для неї самої випробуванням. Хочеться в норку, але глядач ніби говорить тобі: «нє-нє, чого це ти нам все розказуєш, чому робиш виключення на свої особисті проблеми і залишаєш їх собі?. Так нечесно». Я дуже вдячна Даші Квітковій за те, що вона вирішила довірити мені свою правду, адже інтерв‘ю - це пряма мова", — написала Маша Єфросиніна під відео.

В "Екзамені" Даша вперше розповіла про проблеми в родині, відповши на запитання, що вона приховує: «Не те щоб приховую, просто не розповідаю. Останні два-три тижні були суперболісними. Мені хотілося спершу пройти цей період, щоб потім із ясною головою почати говорити».

Після інтерв'ю Квіткова зробила офіційну заяву, що вони з Микитою Добриніним більше не разом.

"Ми не разом. Не буде брудної білизни та пошуків винних. у нас росте син, і ми робимо все, щоб залишитися просто у здорових батьківських стосунках", — написала блогерка у себе в Instagram.

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