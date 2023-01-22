В этот раз на своей странице в Instagram Мария показала видеонарезку интервью, которое ей дала блогерша, победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Квиткова.

"Соцсети доказали одно – они формируют у зрителя представление о человеке, но достаточно трудно изменить это представление, если у человека появляется своя личная история, которая становится для него самой испытанием. Хочется в норку, но зритель будто говорит тебе: «нет- нет, чего это ты нам все рассказываешь, почему делаешь исключение на свои личные проблемы и оставляешь их себе?.. Так нечестно.» Я очень благодарна Даше Квитковой за то, что она решила доверить мне свою правду, ведь интервью – это прямая речь", - написала Маша Ефросинина под видео.

В "Экзамене" Даша впервые рассказала о проблемах в семье, ответив на вопрос, что она скрывает: «Не то чтобы скрываю, просто не рассказываю. Последние две-три недели были суперболезненными. Мне хотелось сначала пройти этот период, чтобы потом с ясной головой начать говорить».

После интервью Квиткова сделала официальное заявление, что они с Никитой Добрыниным больше не вместе.

"Мы не вместе. Не будет грязного белья и поисков виновных. у нас растет сын, и мы делаем все, чтобы остаться просто в здоровых родительских отношениях", - написала блогерша у себя в Instagram.

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.