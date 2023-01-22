На своїй сторінці в Instagram артистка привітала українців із днем обіймів, який відзначали 21 січня, та поділилася зворушливими кадрами з донечками від хореографа Андрія Дикого — Діаною та Поліною.

"Колись ми писали про день поцілунків, дружби, про день домашніх тварин, навіть про день дівчаток був колись у мене пост! Зараз кожен день - будень. Ні, ми, звісно, цілуємось, дружимо, піклуємось про домашніх тварин, але, здається, свята зникли з нашого життя", — пише Лілія Ребрик.

Ведуча наголосила, що в такий важкий для кожного з нас час обійми дуже важливі.

"Я їх стільки бачила: найтепліші і від яких плачеш - коли обіймаються герої «Дочекаюсь» при ДОВГОочікуваній, але зовсім НЕочікуваній зустрічі; найсумніші - на вокзалах, коли проводжають рідних; найстрашніші - коли когось втрачають. Я бажаю вам цього суботнього вечора обійняти найрідніших - хоч подумки, якщо вони не з вами! Пригорнутися до них і відчути їхнє тепло. Або… згадати, як тепло було поруч з ними… А свята… Я знаю, що свята зникли з нашого життя - звісно, тимчасово. І, звісно, дуже скоро вони повернуться. І найкраще те, що матимемо на одне свято більше, бо ж буде ще день Перемоги. 💙💛", — додала акторка.

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