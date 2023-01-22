На своей странице в Instagram артистка поздравила украинцев с днем ​​объятий, который отмечали 21 января, и поделилась трогательными кадрами с дочерьми от хореографа Андрея Дикого — Дианой и Полиной.

"Когда-то мы писали о дне поцелуев, дружбы, о дне домашних животных, даже о дне девочек был когда-то у меня пост! Сейчас каждый день - будень. Нет, мы, конечно, целуемся, дружим, заботимся о домашних животных, но, кажется, праздники исчезли из нашей жизни", - пишет Лилия Ребрик.

Ведущая подчеркнула, что в такое тяжелое для каждого из нас время объятия очень важны.

"Я их столько видела: самые теплые и от которых плачешь – когда обнимаются герои «Дождусь» при ДОЛГО ожидаемой, но совсем неожиданной встрече; самые печальные – на вокзалах, когда провожают родных; самые страшные – когда кого-то теряют. Я желаю вам в этот субботний вечер обнять самых родных - хоть мысленно, если они не с вами! Прильнуть к ним и почувствовать их тепло… Или… вспомнить, как тепло было рядом с ними… А праздники… Я знаю, что праздники исчезли из нашей жизни – конечно, временно… И, конечно, очень скоро они вернутся. И лучше всего то, что у нас будет на один праздник больше, потому что будет еще день Победы. 💙💛", — добавила актриса.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.