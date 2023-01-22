Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий вирішив поділитися своїми думками післ заяви про розлучення єдиної пари, що сформувалася на шоу "Холостяк", — Даші Квіткової та Микити Добриніна.

Григорій Решетнік навів приклад по-справжньому щасливих стосунків — свою родину. Він показав два романтичних фото зі своєю дружиною Христиною: перше — на початку їхного роману, друге — нове.

"Не розчаровуйтесь в інституті шлюбу та справжніх почуттях. Вони існують. І саме це є найцінніше в світі. Живіть одне для одного - тільки ти і я. Розумійте, поступайтесь, прощайте, вірте, розвивайтесь, досягайте, розчиняйтесь в почуттях, і попри все, боріться за них… Залишайте щось інтимне тільки для самих себе та не виставляйте все напоказ. Не скануйте та не копіюйте, а пишіть свою історію любові. Бо тільки справжнє кохання врятує цей світ ❤️", — написав Григорій Решетнік.

Українці в коментарях підтримали ведучого:

"Все, Григорій, тепер ви єдині залишилися зразком щасливого шлюбу)";

"З роками ви стаєте тільки гарніші! Ви приклад для багатьох ❤️😍🔥молодці! В сім'ї трапляється усіляке, але головне чути один - одного і рухатись в один бік щоб не сталося! А не як де які дитину народжують, проходять вінчання, а через пару місяців розбігаються!";

"Дякувати Богу, не перевелися ще адекватні пари! Браво вам. Як вже набридло це публічне блогерське життя на публіку".

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.