В этот раз на своей странице в Instagram ведущий решил поделиться своими мыслями после заявления о разводе единственной пары, сформировавшейся на шоу "Холостяк", - Даши Квитковой и Никиты Добрынина.

Григорий Решетник привел пример по-настоящему счастливых отношений – свою семью. Он показал два романтических фото со своей женой Кристиной: первое — в начале их романа, второе — новое.

"Не разочаровывайтесь в институте брака и настоящих чувствах. Они существуют. И именно это самое ценное в мире. Живите друг для друга - только ты и я. Понимайте, уступайте, прощайте, верьте, развивайтесь, достигайте, растворяйтесь в чувствах, и несмотря ни на что, боритесь за них... Оставляйте что-то интимное только для самих себя и не выставляйте все напоказ. Не сканируйте и не копируйте, а пишите свою историю любви. Потому что только любовь спасет этот мир ❤️", — написал Григорий Решетник.

Украинцы в комментариях поддержали ведущего:

"Все, Григорий, теперь вы единственные остались образцом счастливого брака)";

"С годами вы становитесь только красивее! Вы пример для многих ❤️😍🔥молодцы! В семье случается всякое, но главное слышать друг - друга и двигаться в одну сторону что бы не случилось! А не как где какие ребенка рожают, проходят венчание, а через пару месяцев разбегаются!";

"Слава Богу, не перевелись еще адекватные пары! Браво вам. Как уже надоела эта публичная блогерская жизнь на публику".

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.