Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але пізніше сама повернулася до України.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила фото, зроблене під час приїзду Захура та їхніх донечок до Києва. У кадрі Камалія з родиною позує на Софійській площі на тлі зруйнованої техніки російських окупантів. Таким чином співачка вирішила привітати українців із Днем Соборності, який відзначають 22 січня.

"Наша сила в єдності, наша сила в ідентичності! Сила — в мові, історії, культурі! З Днем Соборності, моя сильна Україна💛💙", — написала Камалія під світлиною.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку, приєднуються до привітань та захоплюються зірковою родиною:

"Вітаю, наша сильна Україно!!!Ми вистоїмо тільки разом у єдності!!!💙💛 Дякуємо вам, Камаліє, за ваш непомірний внесок";

"Дуже гідна сім'я, вірна Україні, пишаємося вами.👩‍❤️‍👩";

"Камалія крута, вміє поєднувати і сім'ю, і кар'єру".

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