Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину.
В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила фото, сделанное во время приезда Захура и их дочерей в Киев. В кадре Камалия с семьей позирует на Софийской площади на фоне разрушенной техники российских оккупантов. Таким образом певица решила поздравить украинцев с Днем Соборности, который отмечают 22 января.
"Наша сила в единстве, наша сила в идентичности! Сила — в языке, истории, культуре! С Днем Соборности, моя сильная Украина", — написала Камалия под фотографией.
Поклонники в комментариях поддержали артистку, присоединяются к поздравлениям и восхищаются звездной семьей:
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"Поздравляю, наша сильная Украина!!! Мы выстоим только вместе в единстве!!! 💙💛 Спасибо вам, Камалия, за ваш непомерный вклад";
"Очень достойная семья, верная Украине, гордимся вами. 👩❤️👩";
"Камалия крутая, умеет совмещать и семью, и карьеру".
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