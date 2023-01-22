Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила фото, сделанное во время приезда Захура и их дочерей в Киев. В кадре Камалия с семьей позирует на Софийской площади на фоне разрушенной техники российских оккупантов. Таким образом певица решила поздравить украинцев с Днем Соборности, который отмечают 22 января.

"Наша сила в единстве, наша сила в идентичности! Сила — в языке, истории, культуре! С Днем Соборности, моя сильная Украина", — написала Камалия под фотографией.

Поклонники в комментариях поддержали артистку, присоединяются к поздравлениям и восхищаются звездной семьей:

"Поздравляю, наша сильная Украина!!! Мы выстоим только вместе в единстве!!! 💙💛 Спасибо вам, Камалия, за ваш непомерный вклад";

"Очень достойная семья, верная Украине, гордимся вами. 👩‍❤️‍👩";

"Камалия крутая, умеет совмещать и семью, и карьеру".

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