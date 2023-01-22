Знаменита актриса Ольга Сумська продовжує виступати на виставах та інтригує модними образами. Також зірці вдається привернути увагу до своїх гастролей, а квітучий вигляд щоразу набуває безліч компліментів.

Незважаючи на складнощі, Ольга продовжує з командою свої виступи, про що інформує в мережі.

«Хоч і немає гримерок – натомість є настрій! Лубни… за лаштунками. Світло вимкнули рано! - Розповіла Ольга під декількома знімками.

У червоній сукні з вишивкою та декольте зірка отримала безліч компліментів. Не раз Ольга помічала, що виглядати молодшою ​​допомагає лише комплексний догляд за собою.

Раніше Ольга обговорила дрібних помічників рятувальників.

«Ця розповідь про чотирилапих героїв нашої години, про корги Елтона Elton Helen's Yard, бельгійську вівчарку Шару Lava Helen's Yard та про їх власницю. Маші було 14 років, коли в неї з'явився корг Елтон. З перших днів вона почала займатися у Павлоградському кінологічному клубі "Антарес", а потім, коли Елтону виповнилося 14 місяців, розпочалися тренування з пошуку людей у ​​завалах та лісі» - ділиться Ольга.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" на фоні скандалу звернувся до українців.

Також повідомлялося, що Сумська у спортивному костюмі підкорила молодою зовнішністю поряд із Борисюком.

Крім того, Politeka.net писала, що Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.