Знаменитая актриса Ольга Сумская продолжает выступать на спектаклях и интригует модными образами. Также звезде удается привлечь внимание к своим гастролям, а цветущий вид каждый раз получает множество комплиментов.

Несмотря также на сложности, Ольга продолжает с командой свои выступления, о чем информирует в сети.

«Хоть и нет гримерок – вместо этого есть настроение! Лубны… за кулисами. Свет выключили рано!» - рассказала Ольга под несколькими снимками.

В красном платье с вышивкой и декольте звезда получила множество комплиментов. Не раз Ольга подмечала, что выглядеть моложе помогает только комплексный уход за собой.

Ранее Ольга обсудила маленьких помощников спасателей.

«Этот рассказ о четырехлапых героях нашего часа, о коргах Элтона Elton Helen's Yard, бельгийской овчарке Шаре Lava Helen's Yard и об их владелице. Маше было 14 лет, когда у нее появился корг Элтон. С первых дней она начала заниматься в Павлоградском кинологическом клубе "Антарес", а затем, когда Элтону исполнилось 14 месяцев, начались тренировки по поиску людей в завалах и лесу» - делится Ольга.

Напомним, звезда "Квартал 95" на фоне скандала обратился к украинцам.

Также сообщалось, что Сумская в спортивном костюме покорила молодой внешностью рядом с Борисюком.

Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в России и молчит о происходящем.