Знаменитая актриса Ольга Сумская продолжает выступать на спектаклях и интригует модными образами. Также звезде удается привлечь внимание к своим гастролям, а цветущий вид каждый раз получает множество комплиментов.
Несмотря также на сложности, Ольга продолжает с командой свои выступления, о чем информирует в сети.
«Хоть и нет гримерок – вместо этого есть настроение! Лубны… за кулисами. Свет выключили рано!» - рассказала Ольга под несколькими снимками.
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В красном платье с вышивкой и декольте звезда получила множество комплиментов. Не раз Ольга подмечала, что выглядеть моложе помогает только комплексный уход за собой.
Ранее Ольга обсудила маленьких помощников спасателей.
«Этот рассказ о четырехлапых героях нашего часа, о коргах Элтона Elton Helen's Yard, бельгийской овчарке Шаре Lava Helen's Yard и об их владелице. Маше было 14 лет, когда у нее появился корг Элтон. С первых дней она начала заниматься в Павлоградском кинологическом клубе "Антарес", а затем, когда Элтону исполнилось 14 месяцев, начались тренировки по поиску людей в завалах и лесу» - делится Ольга.
Напомним, звезда "Квартал 95" на фоне скандала обратился к украинцам.
Также сообщалось, что Сумская в спортивном костюме покорила молодой внешностью рядом с Борисюком.
Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в России и молчит о происходящем.