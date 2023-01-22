Відома телеведуча Леся Нікітюк в елегантному образі знайшла спосіб отримати багато компліментів.

Знаменита ведуча Леся Нікітюк уже не так часто показує, чим займається без активних зйомок. Проте артистці вдається привертати увагу завдяки стильним фотосесіям та простим домашнім кадрам.

У яскраво-жовтій блузі та штанах телеведуча виглядала не лише стильно, а й привабливо. Тож у мережі написали багато компліментів на адресу Нікітюк.

Зазначимо, що сама цей кадр Леся також опублікувала в Інстаграм, не відзначаючи, зроблено фото раніше чи це була нова зйомка.

«Lesia is the best; Нереальна 😍; Яка вона неймовірна; Неймовірна 💗🤩; Вона не перевершена; Українські жінки прикраси 😍;

Найтопове фото тут. Просто шик😍🔥Нереальна точно; добрий вибір» - пишуть шанувальники.

Також не забуває артистка розповідати про те, чим захоплена останнім часом.

«За сім днів до повномасштабної війни. Таке собі нагадування від Айфона» - поділилася Леся під яскравим кадром в Інстаграм.

На фото артистка вдало позувала в басейні та хвальнула апетитним обідом. До війни Никитюк часто літала за кордон на відпочинок і вражала шанувальників.

Нагадаємо, Нікітюк показала, що трапилося з її сторінкою після кадрів із Дніпра.

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