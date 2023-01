Знаменита ведуча Леся Нікітюк уже не так часто показує, чим займається без активних зйомок. Проте артистці вдається привертати увагу завдяки стильним фотосесіям та простим домашнім кадрам.

У яскраво-жовтій блузі та штанах телеведуча виглядала не лише стильно, а й привабливо. Тож у мережі написали багато компліментів на адресу Нікітюк.

Зазначимо, що сама цей кадр Леся також опублікувала в Інстаграм, не відзначаючи, зроблено фото раніше чи це була нова зйомка.

«Lesia is the best; Нереальна 😍; Яка вона неймовірна; Неймовірна 💗🤩; Вона не перевершена; Українські жінки прикраси 😍;

Найтопове фото тут. Просто шик😍🔥Нереальна точно; добрий вибір» - пишуть шанувальники.

Також не забуває артистка розповідати про те, чим захоплена останнім часом.

«За сім днів до повномасштабної війни. Таке собі нагадування від Айфона» - поділилася Леся під яскравим кадром в Інстаграм.

На фото артистка вдало позувала в басейні та хвальнула апетитним обідом. До війни Никитюк часто літала за кордон на відпочинок і вражала шанувальників.

