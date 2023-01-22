Знаменитая ведущая Леся Никитюк уже не так часто показывает, чем занимается теперь без активных съемок. Однако артистке удается привлекать внимание благодаря стильным фотосессиям и простым домашним кадрам.
В ярко-желтой блузе и брюках телеведущая выглядела не только стильно, но и привлекательно. Поэтому в сети написали много комплиментов в адрес Никитюк.
Отметим, сама этот кадр Леся также опубликовала в Инстаграм, не отмечая, сделано фото ранее или это была новая съемка.
«Lesia is the best; Нереальная 😍; Какая она невероятная; Невероятная💗🤩; Она не превзойденная; Украинские женщины украшения 😍;
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Самое топовое фото здесь. Просто шик😍🔥Нереальная точно; хороший выбор» - пишут поклонники.
Также не забывает артистка рассказывать о том, чем увлечена в последнее время.
«За семь дней до полномасштабной войны. Такое себе напоминание от Айфона» - поделилась Леся под довольно ярким кадром в Инстаграм.
На фото артистка удачно позировала в бассейне и хвастнула аппетитным обедом. Стоит отметить, что до войны Никитюк часто летала за границу на отдых и впечатляла поклонников.
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