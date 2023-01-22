Известная телеведущая Леся Никитюк в элегантном образе нашла способ, как получить много комплиментов.

Знаменитая ведущая Леся Никитюк уже не так часто показывает, чем занимается теперь без активных съемок. Однако артистке удается привлекать внимание благодаря стильным фотосессиям и простым домашним кадрам.

В ярко-желтой блузе и брюках телеведущая выглядела не только стильно, но и привлекательно. Поэтому в сети написали много комплиментов в адрес Никитюк.

Отметим, сама этот кадр Леся также опубликовала в Инстаграм, не отмечая, сделано фото ранее или это была новая съемка.

«Lesia is the best; Нереальная 😍; Какая она невероятная; Невероятная💗🤩; Она не превзойденная; Украинские женщины украшения 😍;

Самое топовое фото здесь. Просто шик😍🔥Нереальная точно; хороший выбор» - пишут поклонники.

Также не забывает артистка рассказывать о том, чем увлечена в последнее время.

«За семь дней до полномасштабной войны. Такое себе напоминание от Айфона» - поделилась Леся под довольно ярким кадром в Инстаграм.

На фото артистка удачно позировала в бассейне и хвастнула аппетитным обедом. Стоит отметить, что до войны Никитюк часто летала за границу на отдых и впечатляла поклонников.

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