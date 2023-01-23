Знаменита ведуча Леся Нікітюк вирушила до косметолога та показала у мережі, якими процедурами захоплюється. Як відомо, артистка неодноразово чесно розповідала, що допомагає їй омолодитися без пластики або серйозних уколів краси.

"Вакуумне чищення обличчя. Дуже класна процедура" - поділилася Леся.

Нещодавно телеведуча пояснила, що часто вона отримує коментарі від хейтерів щодо зміни зовнішності. І щоразу показує, які саме процедури робить.

Вакуумне чищення обличчя – це апаратний спосіб очищення шкіри обличчя за допомогою вакуумної терапії. Прилад для чищення є спеціальним медичним апаратом, оснащеним вакуумною насадкою. Така косметологічна процедура абсолютно безболісна, вона очищає поверхневі шари шкіри і неглибокі пори.

Також Леся показала свої губи та розповіла, чи робила щось із ними.

"Якщо зараз мені хтось напише, що я вколола губи, я блокуватиму всіх. Бо я нічого не вколола. У мене вони посиніли, я не знаю, може це під кофту. Я не розумію, але такі у мене сині штучки на губах. Все, я чесно кажу. Як вколю, то покажу", - сказала Нікітюк у сторіс.

Нагадаємо, Нікітюк показала, що трапилося з її сторінкою після кадрів із Дніпра.

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