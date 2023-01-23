Знаменитая ведущая Леся Никитюк отправилась к косметологу и показала в сети, какими процедурами увлекается. Как известно, артистка не раз честно рассказывала, что помогает ей омолодиться без пластики или серьезных уколов красоты.

"Вакуумная чистка лица. Очень классная процедура" - поделилась Леся.

Не так давно телеведущая объяснила, что часто она получает комментарии от хейтеров по поводу изменения внешности. И каждый раз показывает, какие именно процедуры делает.

Вакуумная чистка лица - это аппаратный способ очищения кожи лица с помощью вакуумной терапии. Прибор для чистки представляет собой специальный медицинский аппарат, оснащённый вакуумной насадкой. Такая косметологическая процедура абсолютно безболезненная, она щадяще очищает поверхностные слои кожи и неглубокие поры.

Также Леся показала свои губы и рассказала, делала ли что-то с ними.

"Если сейчас мне кто-то напишет, что я уколола губы, я буду блочить всех. Ибо я ничего не вколола. У меня они посинели, я не знаю, может это под кофту. Я не понимаю, но вот такие у меня синие штучки на губах. Все, я честно говорю. Как вколю, то покажу", - сказала Никитюк в сторис.

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