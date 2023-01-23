Відома співачка Тіна Кароль вирішила поділитись цікавими кадрами, зробленими під час останньої зйомки. Ще недавно Кароль зізналася, які проблеми з вагою мала, а цього разу вирішила підкреслити успіхи у догляді за собою.

У сірому топі та таких самих штанах артистка змогла вразити посвіжілим виглядом. Укладання та звичний макіяж вдало завершили стриманий образ Кароль.

«Неймовірно красива 😍 Так круто дивитися бекстейджі з фотосесії!; Найкраща😍; Е моє скільки краси; Шикарна; Ваушнаяя🔥; Який красивий у мене кумир 😭💗;

Люблю її просте слово зовсім не нове!; Ваууу дуже хороша бомбардна 🤤нереальна богиня просто 💥;

Останнім часом хотілося б чогось душевнішого; Добре! Дуже; Це пожежа, Тіна Григорівна 💥; Крашіха!; Що за якістю? - пишуть у мережі.

Раніше Кароль показала себе без фотошопу.

«Пухната і без Фотошопу. Минула вага. Результат схуднення у таблиці. Ранок почну з ваги і вперше говорю про нього відкрито. Вага загубилася, бо я обрала інший підхід до здоров'я. Щоденні стреси, картизол на піку. .. тільки потім прозріння.

Зрозуміла, що проблема в інсуліні. Я на дієтах з 15 років, все свідоме життя худла як самостійно так і за будь-які гроші. Поки що не зрозуміла, що це «розлучення». Це ціла індустрія – схуднення, де невигідно говорити правду. Інсулін – вся біда тут», – повідомила Тіна Кароль.

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