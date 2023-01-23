Известная певица Тина Кароль решила поделиться интересными кадрами, сделанными во время последней съемки. Еще недавно Кароль призналась, какие проблемы с весом у нее были, а в этот раз решила подчеркнуть успехи в уходе за собой.

В сером топе и таких же брюках артистка смогла впечатлить посвежевшим видом. Укладка и привычный макияж удачно завершили сдержанный образ Кароль.

«Невероятно красивая😍 Так круто смотреть бэкстейджи из фотосессии!; Лучшая😍; Е мое сколько красоты; Шикарная; Ваушнаяяя🔥; Какой же красивый у меня кумир 😭💗;

Люблю ее простое слово совсем не ново!; Ваууу очень хорошая бомбежная 🤤нереальная богиня просто 💥;

В последнее время хотелось бы чего-то душевнее; Хорошо! Очень; Это пожар, Тина Григорьевна💥; Крашиха!; Что по качеству?» - пишут в сети.

Ранее Кароль показала себя без фотошопа.

«Пушистая и без Фотошопа. Прошлый вес. Результат похудения в таблице. Утро начну с веса и впервые говорю о нем открыто. Вес потерялся, потому что я выбрала другой подход к здоровью. Ежедневные стрессы, картизол на пике. .. только потом прозрение.

Поняла, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно так и за любые деньги. Пока не поняла, что это «развод». Это целая индустрия – похудение, где невыгодно говорить правду. Инсулин – вся беда здесь», – сообщила Тина Кароль.

Напомним, певица Кристина Соловий поразила заявлением в адрес Тины Кароль.

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