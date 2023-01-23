Як пише Politeka.net, Євген Кот – відомий український хореограф та танцюрист. Зірка переміг на проекті "Танці зі зірками", а після цього був суддею проекту "Україна має талант". Євген одружений на чотириразовій чемпіонці світу з танців Наталії Татаринцевої. При цьому пара не має дітей, хоча разом уже шість років. Наталя зізнавалася, що не може завагітніти через навантаження, пов'язані з роботою.

"Ти розумієш, коли дівчина, у стресі кожні три дні, виступає і фізично працює... Моя гормональна система одного разу сказала: "Окей, ми поки що почекаємо." Я намагаюся себе зараз гармонізувати в цьому. Я не можу не переживати через цього, тому що це мій стан, як жінки», – розповідала Наташа.

А цього разу Євген із дружиною у своєму Інстагра вирішив відповісти на запитання, коли чекати на поповнення в сім'ї.

"Найскладніше питання", - зізнався зірка.

"Ми працюємо над цим. Але поки що як є, побачимо. Бог дасть, все буде", - сказав Євген.

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