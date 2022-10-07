Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и судья "Україна має талант". А недавно звезду позвали стать судьей проекта "Танці.World of Dance", а его супруга Наталья стала ведущей проекта. Евгений решил показать закулисье проекта, поделившись кадрами в своем блоге Инстаграм.
"Так тепло и романтично было на съемках "Танці.World of Dance".
Я постоянно поддерживал Наталья в ее первом опыте ведущей!
Вы сможете увидеть ее в этой роли этой осенью.
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А после победы будем снимать новые проекты, где сможем увидеться и мы с вами!
Слава Украине!", - написал Евгений.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Котики", "Любовь к небу", "Прекрасная пара", "Я не могу насладиться Вами! Вы невероятны", "Прекрасная пора! Жду нового проекта и наших талантливых людей", "Приветствую,жду с нетерпением дебюта, мои котята".
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