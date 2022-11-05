Хореограф, судья "Україна має талант" и победитель шоу "Танці з зірками" Евгений Кот признал, что ему было очень сложно и он долго не смог смириться с потерей.

Хореограф, судья "Україна має талант" и победитель шоу "Танці з зірками" Евгений Кот рассказал о семейной трагедии - у него умер брат. Этой историей знаменитость поделился в эфире для Rostyslove Production.

Евгений Кот рассказал, что его брат Дмитрий заболел раком крови, ему было 30 лет и у него была 2-летняя дочь, когда узнал о страшном диагнозе. До этого у него не было никаких симптомов заболевания. А тревожным звоночком стало появление сосудов по всему телу.

Позже брата положили в больницу, он проходил химиотерапию. На 10-й день после начала процедур ему сказали, что началась ремиссия. Но протокол лечения Дмитрий должен был пройти до конца. Умер он от побочных эффектов от лечения - начал задыхаться и у него остановилось сердце.

"Его смерть я переживал очень сложно и болезненно. Все терпел и держал в себе. Потом я не выдержал и обратился к психологу, мне это очень сильно помогло. Шрам все еще остался, но теплые воспоминания о брате остаются. Но для меня это все еще огромная трагедия. Она все еще болит, это не заживет никогда. Боль лишь немного притупилась и я понял, как с этим дальше жить", - рассказал Евгений Кот и уточнил, что ему понадобилось 4-ре года, чтобы принять потерю брата.

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