Евгений Кот пойдет на фронт, если получит повестку, но понимает, что не все мужчины готовы воевать.

Известный хореограф, танцор и судья шоу "Україна має талант" Евгений Кот в интервью Rostyslove Production ответил, осуждает ли он Влада Яму, который выехал из Украины еще в первые дни войны и не вернулся пока. Хореограф с недоумением отреагировал на поступок коллеги и указал на странность с его выездом за границу.

Евгений Кот пойдет на фронт, если получит повестку, но понимает, что не все мужчины готовы воевать. По его мнению, Влад Яма именно таков. Однако решение коллеги бежать в США смущает его меньше, чем сам факт пересечения границы во время действия военного положения.

"Я не могу осудить его решение. Это его жизнь, и он принимает решения, которые хочет. Кто хочет выехать за границу, кто хочет воевать, кто хочет уклоняться, кто вообще хочет стать коллаборантом. Это выбор каждого. Для меня вопрос, как люди покинули страну? А как законным путем можно было это сделать, если в 5:30 утра у нас было введено военное положение. Это не мое дело, я этим заниматься не буду, просто вопрос завис в воздухе", – эмоционально заявил танцовщик.

В то же время он рассказал, кто из коллег его приятно удивил и кем сейчас он восхищается.

"Я знаю Дмитрия Дикусара. Я не ожидал, что он сразу пойдет в ВСУ. Им я восхищаюсь и очень сильно зауважал", - добавил Евгений Кот.

Напомним, что Евгений Кот топлес впечатлил подкачанным телом.

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