Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский хореограф и танцор. Звезда победил на проекте "Танці з зірками", а после этого был судьей проекта "Україна має талант". Евгений женат на четырехкратной чемпионке мира по танцам Натальи Татаринцевой. При этом у пары нет детей, хотя вместе уже шесть лет. Наталья признавалась, что не может забеременеть из-за нагрузок, которые связаны с работой.

"Ты понимаешь, когда девушка, в стрессе каждые три дня, выступает и физически работает... Моя гормональная система однажды сказала: "Окей, мы пока подождем." Я пытаюсь себя сейчас гармонизировать в этом. Я не могу не переживать из-за этого, потому что это мое состояние, как женщины", - рассказывала Наташа.

А в этот раз Евгений с женой в своем Инстагра решил ответить на вопрос, когда ждать пополнение в семье.

"Самый сложный вопрос", - признался звезда.

"Мы работаем над этим. Но пока что как есть, увидим. Бог даст, все будет", - сказал Евгений.

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