Переможниця одного із сезонів «Холостяка» Ганна Богдан розлучилася з головним героєм проектом через рік стосунків. Екс-модель викликала великий резонанс на шоу, адже після шлюбу сміливо заявила, що бажає казкових стосунків та звикла до комфорту.

Поділилася Ганна раніше і тим, як схудла на 15 кг, адже набрала їх через стрес і довгий час приходила до тями. Вона розповіла, що знадобився цілий комплексний підхід, який визначити для себе спромоглася лише методом проб та помилок.

"Правильне харчування. Жодних дієт! Жодних жорстких обмежень у їжі! Виключити солодке. Як не дивно, цей пункт я виношу окремо. Я заміняла насолоди корисними фітнес-батончиками з горіхів та сухофруктів.

Пити воду. Багато. Знаю, що дуже важко змусити себе систематично пити воду. Але треба.

Тренування та спорт. Друзі це невід'ємна частина нашого життя. Любити себе та своє тіло! Дівчатка будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути!» – писала раніше Ганна.

Нещодавно у Відні Ганна похвалилася цікавим досвідом після екскурсії, куди вирушила до спеціального та тематичного музею. Вона похвалилася розкішними костюмами з минулого.

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