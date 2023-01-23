Победительница одного из сезонов «Холостяка» Анна Богдан рассталась с главным героем проектом спустя год отношений. Экс-модель вызвала большой резонанс на шоу, ведь после брака смело заявила, что желает сказочных отношений и привыкла к комфорту.

Поделилась Анна ранее и тем, как похудела на 15 кг, ведь набрала их из-за стресса и долгое время приходила в себя. Она рассказала, что понадобился целый комплексный подход, который определить для себя смогла лишь методом проб и ошибок.

«Правильное питание. Никаких диет! Никаких жестких ограничений в еде! Исключить сладкое. Как ни странно, этот пункт я выношу отдельно. Я заменяла сладости полезными фитнес-батончиками из орехов и сухофруктов.

Пить воду. Много. Знаю, что очень тяжело себя заставить систематически пить воду. Но надо.

Тренировки и спорт. Друзья, это неотъемлемая часть нашей жизни. Любить себя и свое тело! Девочки, будут и срывы, и слезы, и желание все бросить!» - писала ранее Анна.

Недавно в Вене Анна похвалилась интересным опытом после экскурсии, куда отправилась в специальный и тематический музей. Она похвалилась роскошными костюмами из прошлого.

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