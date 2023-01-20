Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которой удалось победить на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Пара долгое время встречалась после проекта, но полномасштабное вторжение стало непреодолимым испытанием для Анны и Михаила. При этом Богдан посетила день рождение экс-избранника уже после расставания.
Не забывает Анна и об Инстаграм, где в этот раз честно показала свою фигуру, поделившись селфи в сторис. Звезда позировала в мини-топике в спортзале перед зеркалом, показывая себя.
"+6 кг за месяц", - честно написала Богдан в сторис.
А до этого Анна поделилась новогодним селфи, обратившись к украинцам.
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"Заканчивается очень трудный для нашей страны год. Много боли и страданий он нам принес. 2022 год запомнится каждому. Все мы осознали ценность жизни. Давайте не будем откладывать все задуманное на потом, нужно жить здесь и сейчас", - написала Богдан.
Напомним, Богдан из "Холостяка" устроила королевский отдых заграницей, впечатлив украинцев
А еще Politeka сообщала, что Богдан из "Холостяка" показала, как ей живется после расставания с Заливако
Также Politeka писала, что Анна Богдан из "Холостяка" пожаловалась на провальный отдых в Буковели