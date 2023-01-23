Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нове фото у незвичайному образі та поділилася своїми потаємними думками.

Як видно, на новій фотографії Світлана знята на темному тлі, вона показала обличчя зблизька. Так, на знімку не видно наряду зірки, її волосся злегка розпатлане, а на обличчі легкий макіяж втомлений вираз, вона млосно дивиться в камеру.

У підписі до публікації Лобода поділилася потаємним: "Іноді так хочеться вдихнути на повні груди... І забути все погане. Залишити в собі лише світло". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію співачки:

"Скорішої перемоги та світу Україні".

"Все буде Україна! Після Перемоги великий тур по всіх містах! Чекатимемо на вашу творчість!".

"Все буде добре, тільки так, не інакше, Світлано Сергіївно!"

"Прокинутися і думати, що це був страшний сон, тільки сон".

"Моя мрія – щоб закінчилася війна. Я бажаю миру Україні! Дуже тяжкий час настав".

"Весь розумний та освічений Казахстан з вами, За Україну!".

"Таланливе сонечко Світлана!".

"Все обов'язково буде добре. Ви наше Світло. Любимо вас дуже, і шолом промінчики нашої любові та тепла".

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