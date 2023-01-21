Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023 та посіла третє місце, а нещодавно прямо на концерті впала в оркестрову яму та поламала ребро, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними знімками та розповіла про перемогу у престижному європейському образі.

Як видно, на нових знімках Яна знята у цікавій локації і, мабуть, тримає в руках свою нагороду. Перед камерою співачка з'явилася у стильному чорному костюмі з білою сорочкою та чорною краваткою, на якій написано: "Мрія". При цьому волосся дівчини зібране в незвичайну зачіску, яка ніби повністю змінює її зовнішність, а на її обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Jerry Heil розповіла про перемогу на престижному європейському конкурсі: "Я майже зневірилася, просидівши до кінця нагороди, і вже вигадувала іншу промову — що я скажу команді, щоб вони не засмучувалися. І тут витягують моє ім’я, хтось починає кричати, я ніби чую, що оголошують мене, але перевіряю — дивлюсь на екран. І нарешті усвідомлюю: дівчинко, ти в Гронінгені, твоя пісня УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ номінована в найпрестижнішому конкурсі, організованому культурним департаментом Євросоюзу, твої слухачі такі потужні, що привели тебе до перемоги в конкурсі, де декілька років тому перемогла Дуа Ліпа, яка надихає тебе!".

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