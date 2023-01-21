Популярна українська співачка, телеведуча та зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія, яка нещодавно народила другу дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала лірик-відео, яким презентувала свою нову пісню, а у підписі до публікації поділилася своїми роздумами.

За словами Віри, ця пісня – спосіб поділився своїми переживаннями починаючи з 24 лютого й донині. Вона написала ще на початку повномасштабного вторгнення, тоді, коли співачка була вагітна другою дитиною і втекла від війни на захід України.

"Ця пісня була написана ще на початку повномасштабного вторгнення, коли я при надії з родиною перебувала на Заході України. Природньо, що тобі хочеться розвиватися, помічати прекрасне, сміятися з дрібниць… Але, на фоні сліз інших людей, з якими відбувалися та, на жаль, до сих пір відбуваються пекельні жахіття, ти не можеш собі дозволити це… "Чи мала право ти отак квісти, коли на дворі темрява?". З одного боку серце розривається від останніх новин, а з іншого - усупереч усьому, життя нібито продовжується - народжуються діти, хтось розпочинає бізнес, хтось робить ремонт, але ніхто не знає як правильно бути? І чи можуть тут і зараз існувати якісь правила життя? Зрозумілим є єдине - настав час повної переоцінки свого життя!" .

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