Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое фото в необычном образе и поделилась своими сокровенными мыслями.

Как видно, на новой фотографии Светлана запечатлена на темном фоне, она показала лицо вблизи. Так, на снимке не видно наряда звезды, ее волосы слегка растрепаны, а на лице легкий макияжи уставшее выражение, она томно смотрит в камеру.

В подписи к публикации Лобода поделилась сокровенным: "Порою так хочется вздохнуть полной грудью… И забыть всё плохое. Оставить в себе лишь свет". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию певицы:

"Скорейшей победы и мира Украине".

"Все будет Украина! После Победы большой тур по всем городам! Будем ждать ваше творчество!".

"Все будет хорошо, только так, не иначе, Светлана Сергеевна!".

"Проснуться, и думать, что это был страшный сон, только сон".

"Моя мечта – чтобы закончилась война. Я желаю мира Украине! Очень тяжелое время настало".

"Весь умный и образованный Казахстан с вами, За Украину!".

"Талантливое солнышко Светлана!".

"Все обязательно будет хорошо. Вы наш Свет. Любим вас очень, и шлем лучики нашей любви и тепла".

Напомним, "Раньше не понимала": Ульянова стала экспертом на пост-шоу "Холостяк" и удивила признанием.

Как сообщала Politeka, "Я почти отчаялась": Jerry Heil после травмы рассказала, как победила в престижном европейском конкурсе.

Также Politeka писала, что "Никто не знает, как правильно": Кекелия из "Женского квартала" загнала в угол вопросом к украинцам.