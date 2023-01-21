Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася фото та відео та розповіла, що стала експертом на пост-шоу "Холостяк".

За словами Даші, останнім часом вона рідко виходить на зв'язок із шанувальниками в інста-сторіс, оскільки зараз такий період, що їй не хочеться нічого публікувати. Однак блогерка все ж таки вирішила поділитися, що її запросили стати експертом у пост-шоу "Холостяк".

"Сьгодні ви побачите мене в ролі експерта на пост шоу, це дуже прикольний досвід для мене, хоча раніше не розуміла, як це сидіти з іншої сторони студії. Починаючи з самого першого дня, коли я тільки прийшла на кастинг, закінчуючи третій рік поспіль, коли мене в проекті немає, я відчуваю, що ця частина життя - стала для мене невід’ємною, настільки світлим промінчиком, настільки близькими стали люди, з якими я познайомилась завдяки проекту. Сьогодні я намагалась підтримати кожну з дівчат, адже пам’ятаю свої хвилювання сидячи на тому ж місці. Тож бажаю вам гарного перегляду, і нехай переможе кохання".

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