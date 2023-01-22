На своїй сторінці в Instagram зірка потужно привітала українців із Днем Соборності та показала ефектні кадри з відрядження в селищі Поморяни на Львівщині.
"Від сходу до заходу, від Криму до Карпат, від Чернівців до Чернігова, від Маріуполя до Ужгорода ми єдині. Акт Злуки був підписаний 104 роки тому і ніхто нас не не має права роз’єднати 104 роки потому!!!Сьогодні я на заході Україні, де зараз знаходиться багато тих, хто приїхав зі сходу, тікаючи з гарячих точок, і тут ще сильніше відчувається єднання 🙏🏻 Так, знаю, ви напишете, що не все ідеально і схід сперечається з заходом і зараз коли продовжують приїзджати переселенці ці непорозуміння тривають, але цей день це ще одне нагадування, що ми єдині, ми маємо говорити на одній мові, ми маємо чути одне одного і враховувати ті травматичні досвіди різних регіонів…", — пише Катерина Осадча.
Ведуча розповіла, що за ці кілька днів відрядження побачила багато прикладів такого єднання і підтримки.
"Коли дівчина з Мар‘їнки в Чернівцях дякує місту за те тепло і рідних людей, яких знайшла, коли у франківській області родині з Рубіжного допомагає вся громада і сусіди приходять па допомогу в побутових справах. Давайте бачити гарне і рівнятися на такі приклади - єдності і людяності! Ми сильні в єдності! Люблю тебе, моя єдина неподільна Україна!", — наголосила Катя.
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Нагадаємо, Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.
Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.
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