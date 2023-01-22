На своей странице в Instagram звезда мощно поздравила украинцев с Днем Соборности и показала эффектные кадры из командировки в поселке Поморяне на Львовщине.

"От востока до запада, от Крыма до Карпат, от Черновцов до Чернигова, от Мариуполя до Ужгорода мы единые. Акт Соединения был подписан 104 года назад и никто нас не имеет права разъединить 104 года спустя!!! Сегодня я на западе Украине, где сейчас находится много тех, кто приехал с востока, убегая с горячих точек, и здесь еще сильнее чувствуется единение 🙏🏻 Да, знаю, вы напишете, что не все идеально и восток спорит с западом и сейчас когда продолжают приезжать переселенцы эти недоразумения продолжаются, но этот день это еще одно напоминание, что мы единые, мы должны говорить на одном языке, мы должны слышать друг друга и учитывать эти травматические опыты разных регионов…", — пишет Екатерина Осадчая.

Ведущая рассказала, что за эти несколько дней командировки увидела много примеров такого единения и поддержки.

"Когда девушка из Марьинки в Черновцах благодарит город за то тепло и родных людей, которых нашла, когда во франковской области семье из Рубежного помогает вся община и соседи приходят на помощь в бытовых делах. Давайте видеть хорошее и равняться на такие примеры - единства и человечности! Мы сильны в единстве! Люблю тебя, моя единственная неделимая Украина!", — подчеркнула Катя.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.