Російських громадян за кордоном можна зустріти досить часто, при цьому скарги на їхню неадекватну поведінку з'являються все активніше в мережі. Нещодавно стало відомо, що у Берліні троє російськомовних чоловіків напали на двох жінок із України.
Інцидент стався у центральному районі німецької столиці в суботу вдень. Один із злочинців навіть ударив дівчину по голові. У конфлікт втрутилися інші пасажири, після чого нападники поспішили втекти.
Побачивши подібну новину, промовчати Маша Єфросиніна не могла:
«Адже це нечисть всюди, не тільки на полі бою. Поки вона все ще розмазана, як слиз, світом, наші діти та жінки в небезпеці» - пише Марія.
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Раніше в Instagram Марія показала відеонарізку інтерв'ю, яке їй дала блогерка, переможниця одного із сезонів шоу "Холостяк" Даша Квіткова.
"Соцмережі довели одне - вони формують у глядача уявлення про людину, але досить важко змінити це уявлення, якщо у людини з'являється своя особиста історія, яка стає для неї самою випробуванням", - написала Маша Єфросиніна під відео.
Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.
Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.