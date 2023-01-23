Російських громадян за кордоном можна зустріти досить часто, при цьому скарги на їхню неадекватну поведінку з'являються все активніше в мережі. Нещодавно стало відомо, що у Берліні троє російськомовних чоловіків напали на двох жінок із України.

Інцидент стався у центральному районі німецької столиці в суботу вдень. Один із злочинців навіть ударив дівчину по голові. У конфлікт втрутилися інші пасажири, після чого нападники поспішили втекти.

Побачивши подібну новину, промовчати Маша Єфросиніна не могла:

«Адже це нечисть всюди, не тільки на полі бою. Поки вона все ще розмазана, як слиз, світом, наші діти та жінки в небезпеці» - пише Марія.

Раніше в Instagram Марія показала відеонарізку інтерв'ю, яке їй дала блогерка, переможниця одного із сезонів шоу "Холостяк" Даша Квіткова.

"Соцмережі довели одне - вони формують у глядача уявлення про людину, але досить важко змінити це уявлення, якщо у людини з'являється своя особиста історія, яка стає для неї самою випробуванням", - написала Маша Єфросиніна під відео.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.