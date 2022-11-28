Телеведущая вместе с коллегами не смогла молчать после очередных бредовых высказываний на российских шоу.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина после очередного выпуска пропагандистских шоу в рф не выдержала и высказалась. Дело в том, что бывшая ведущая программы «Спокойной ночи, малыши» собралась на фронт с куклами, чтобы остановить войну.

«Я возьму Хрюшу со Степашкой и поеду туда, на фронт» - заявила Вовк, которая была ведущей программы более 30 лет назад.

«У меня ведь тоже есть украинская кровь! Я возьму Хрюшу и Степашку и уеду на фронт…! Господи, помоги этим людям самоуничтожиться раньше, чем они осознают, что живут с трухой вместо мозгов!» - цитируя Вовк, высказалась Мария.

Даша Астафьева отреагировала: «Пусть берет хрюшу и степашку, всех этих пи*арасов, что здесь напи*дили имущества и енота, и пи*дует на*уй за кораблем!».

Сергей Притула также ответил: «А потом они удивляются, почему их называют свинособ@ками! Это при том, что главные инфлюэнсеры – хрюша и степашка!».

Марина Узелкова также молчать не стала: «Вот тебе и хрю, и гав! Здравый смысл, прочь оставил эту нацию 🤦‍♀️. Здесь даже психиатры не помогут».

Как известно, не так давно артистка вернулась домой в Украину и показывает теперь свои будни после возвращения.

"Ни в одном салоне не было ни воды, ни света. Голову я так и не помыла. Оставила и сделала такой хохолочек. Решила, что это типа тренда. Но ведь все, что делают сейчас украинцы, - тренд!" – написала ведущая.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.