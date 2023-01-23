Российских граждан за границей можно встретить довольно часто, при этом жалобы на их неадекватное поведение появляются все активнее в сети. Недавно стало известно, что в Берлине трое русскоязычных мужчин напали на двух женщин из Украины.
Инцидент произошел в центральном районе немецкой столицы в субботу днем.один из преступников даже ударил девушку по голове. В конфликт вмешались другие пассажиры, после чего нападавшие поспешили скрыться.
Увидев подобную новость, промолчать Маша Ефросинина не могла:
«Ведь эта нечисть повсюду, не только на поле боя. Пока она все еще размазана, как слизь, по миру, наши дети и женщины в опасности» - пишет Мария.
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Ранее в Instagram Мария показала видеонарезку интервью, которое ей дала блогерша, победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Квиткова.
"Соцсети доказали одно – они формируют у зрителя представление о человеке, но достаточно трудно изменить это представление, если у человека появляется своя личная история, которая становится для него самой испытанием", - написала Маша Ефросинина под видео.
Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.