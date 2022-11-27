Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря проходит Всеукраинская акция «16 дней против насилия». В этот раз на своей странице в Instagram Ефросинина разместила мощный пост на эту тему.

"В течение девяти месяцев каждый украинец видит насилие: из своего окна, из новостей, из рассказов своих родных и друзей… наша нация противостоит геноциду… Каждый год в этот день по миру привлекали внимание к домашнему и гендерно обусловленному насилию. Но в этом году для нашего народа это страшное слово чувствуется в каждой клетке, даже если эта тема никогда его не касалась", - пишет Мария.

Ведущая добавила, что впереди у нас очень много работы по теме насилия, но мы обязательно преодолеем эту проблему.

"Воспринимайте как хотите, но скажу: великая война показала женщинам, которые замалчивали свои страдания из-за домашнего насилия, что надо бороться, нужно противостоять любому проявлению обид и вмешательства в твою жизнь. Да, процент тех, кто до сих пор терпит, велик, но я горжусь теми, кто ушел, спас детей, нашел силы убежать и разорвать этот круг именно во время Великой войны! А еще эти женщины, как и мы с вами, увидели эту невероятную чуткость, прорвавшуюся из каждого украинца, это понимание природы зла, ведь сегодня тебе уже не ткнут в нос: сама виновата. Потому что мы все почувствовали на себе, что не нужно быть виноватым, чтобы тебя начали уничтожать…", — подчеркнула Маша Ефросинина.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.