Як пише Politeka.net , Алекс Топольський - відомий американський бізнесмен з України, який став головним героєм шоу "Холостяк". А нещодавно показали фінал, де Топольський вибрав переможницею модель Катерину Лозовицьку. Після цього стало відомо, що пара розійшлася практично одразу після проекту. Україна залишилася незадоволена таким результатом і захейтіла Алекса.
Зірка вирішила поговорити про це у нових сторіс, опублікувавши їх у своєму Інстаграмі.
"Якщо чесно, я дивуюся, скільки довкола порадників...", - написав Алекс на першому сторіс.
"За ці дні я прочитав величезну кількість коментарів, кого мені потрібно було вибрати, що я зробив неправильний вибір, з ким мені потрібно помиритись і таке інше", - продовжив Топольський.
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Також зірка показав, як його хейтила одна із фанаток.
"Ти взагалі не готовий до стосунків. Яка тобі сім'я? Одружуйся зі своїм бізнесом, у тебе взагалі тільки одне в голові. "А з милим і в курені рай".
"Перекладаю простою мовою: Алексе, ти повний ідіот, я знаю, як тобі краще жити і кого любити", - прокоментував Топольський критику.
Нагадаємо, колишня Цимбалюка після реаліті "Холостяк" із Топольським зустріла чоловіка своєї мрії.
А ще Politeka писала, що переможниця "Холостяка" жорстко висловилася про Топольського та причину розриву
Також Politeka повідомляла, що фіналістка "Холостяка" Мудра висловилася про дивну поведінку Топольського.