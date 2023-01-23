"Холостяк" Алекс Топольський відповів хейтерам, які розкритикували його після постшоу.

Як пише Politeka.net , Алекс Топольський - відомий американський бізнесмен з України, який став головним героєм шоу "Холостяк". А нещодавно показали фінал, де Топольський вибрав переможницею модель Катерину Лозовицьку. Після цього стало відомо, що пара розійшлася практично одразу після проекту. Україна залишилася незадоволена таким результатом і захейтіла Алекса.

Зірка вирішила поговорити про це у нових сторіс, опублікувавши їх у своєму Інстаграмі.

"Якщо чесно, я дивуюся, скільки довкола порадників...", - написав Алекс на першому сторіс.

"За ці дні я прочитав величезну кількість коментарів, кого мені потрібно було вибрати, що я зробив неправильний вибір, з ким мені потрібно помиритись і таке інше", - продовжив Топольський.

Також зірка показав, як його хейтила одна із фанаток.

"Ти взагалі не готовий до стосунків. Яка тобі сім'я? Одружуйся зі своїм бізнесом, у тебе взагалі тільки одне в голові. "А з милим і в курені рай".

"Перекладаю простою мовою: Алексе, ти повний ідіот, я знаю, як тобі краще жити і кого любити", - прокоментував Топольський критику.

Нагадаємо, колишня Цимбалюка після реаліті "Холостяк" із Топольським зустріла чоловіка своєї мрії.

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