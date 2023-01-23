"Холостяк" Алекс Топольский ответил хейтерам, которые раскритиковали его после пост-шоу.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины, который стал главным героем шоу "Холостяк". А недавно показали финал, где Топольский выбрал победительницей модель Екатерину Лозовицкую. После этого стало известно, что пара разошлась практически сразу после проекта. Украины остались недовольны таким результатом и захейтили Алекса.

Звезда решил поговорить об этом в новых сторис, опубликовав их в своем Инстаграм.

"Если честно, я удивляюсь, сколько вокруг советчиков...", - написал Алекс на первом сторис.

"За эти дни я прочитал огромное количество комментариев, кого мне нужно было выбрать, что я сделал неправильный выбор, с кем мне нужно помириться и так далее", - продолжил Топольский.

Также звезда показал, как его хейтила одна из фанаток.

"Ты вообще не готов к отношениям. Какая тебе семья? Женись со своим бизнесом, у тебя вообще только одно в голове. "А с милым и в шалаше рай".

"Перевожу на простой язык: Алекс, ты полный идиот, я знаю, как тебе лучше жить и кого любить", - прокомментировал Топольский критику.

Напомним, бывшая Цимбалюка после реалити "Холостяк" с Топольским встретила мужчину своей мечты

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