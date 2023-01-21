Участница реалити " Холостяк-12" с Алексом Топольским и экс-девушка актера Тараса Цымбалюка Виктория Варлей вышла замуж. Об этом счастливая артистка рассказала у себя на странице в Instagram и рассказала, кем оказался ее избранник.

Также влюбленная Варлей в Instagram запостила фотографии со своим любимым человеком.

Актриса Виктория Варлей рассказала, что после завершения проекта встретила мужчину мечты, с которым сыграла свадьбу. Избранника девушки зовут Петр, он уже более 30 лет живет в США.

Знаменитость отметила, он первые годы жизни провел в Амстердаме, после чего с семьей переехал жить в Финляндию. Однако родители приняли окончательное решение обосноваться в Америке. Мужчина – россиянин, но с первых дней войны поддерживает Украину и помогает ВСУ.

Избраннику Виктории 47 лет, он является предпринимателем и управляющим хедж-фонда (инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности).

"Я всегда знала, что выйду замуж только один раз, и это будет лучший мужчина, поэтому я так долго его ждала. Я никогда не зацикливалась на возрасте, для меня – это "совковое" мышление, которое, к сожалению, присуще многим. Девушки, не слушайте тех, кто пытается вам вбить в голову какие-то рамки и правила, для всего есть свое время", – написала Виктория Варлей в Instagram.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

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