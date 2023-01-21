Главный герой "Холостяка 12" Алекс Топольский в финале шоу решил, что будет строить отношения с моделью Катей Лозовицкой. В постфинальном шоу выяснилось, как сложились отношения пары вне проекта. В пост-шоу победительница программы Катя рассказала подробности.

По словам Алекса Топольского, пара пыталась построить отношения вне проекта. У них были встречи и свидания, на которых были вынуждены скрываться от публики.

Но их отношения продолжались недолго. Вскоре они разошлись.

"У нас оказались разные взгляды на отношения. У меня были некие ожидания от мужчины - забота, инициативность, ухаживания, но в наших отношениях я этого не увидела. Мне стало некомфортно", - сказала Катя Лозовицкая.

О причине расставания Катя Лозовицкая рассказала, что у них с Алексом Топольским оказались разные представления об отношениях, и роли мужчины и женщины в паре.

"Для меня базовые проявления мужчины в отношениях - это забота, инициативность, ухаживание, заинтересованность. В наших отношениях я этого не ощутила. Мне стало дискомфортно, и мои чувства начали разрушаться. Мы пытались, но ничего не вышло", - добавила победительница шоу "Холостяк-12".

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.