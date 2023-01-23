Популярна українська співачка Тетяна Решетняк, відоміша під творчим псевдонімом TAYANNA, яка нещодавно презентувала чуттєвий дует "Вишиванка" з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала чарівні кадри нової фотосесії у Дубаї на тлі бездонної пустелі.

Як видно, на нових знімках Тетяна позує у цікавій локації на тлі піску та скель. Перед камерою вона з'явилася босоніж, на ній цікава сіра сукня з бахромою внизу. Це вбрання лише підкреслило підтягнуту фігуру та стрункі ноги зірки. Волосся співачки розпущене і теж розтріпане вітром, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації TAYANNA написала: "Дякую за фото. Хто в Дубай шукає фотографа – рекомендую саме його!" Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами:

"Дуже класно".

"Богиня вона й у пустелі Богиня".

"Люблю вас наша красуня".

"Красуня!".

"Гарно".

"З глузду з'їхати можна".

"Просто чарівна принцеса".

"Так гарно".

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