Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под творческим псевдонимом TAYANNA, которая недавно презентовала чувственный дуэт "Вышиванка" с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила очаровательные кадры новой фотосессии в Дубае на фоне бездонной пустыни.
Как видно, на новых снимках Татьяна позирует в интересной локации на фоне песка и скал. Перед камерой она появилась босиком, на ней интересное серое платье с развевающейся бахромой внизу. Этот наряд только подчеркнул подтянутую фигуру и стройные ноги звезды. Волосы певицы распущены и тоже растрепаны ветром, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации TAYANNA написала: "Спасибо за фото. Кто в Дубай ищет фотографа – рекомендую именно его!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами:
"Очень классно".
"Богиня она и в пустыне Богиня".
"Обожаю вас наша красавица".
"Красотка!".
"Красиво".
"С ума сойти можно".
"Просто очаровательная принцесса".
"Так красиво".
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