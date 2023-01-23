Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под творческим псевдонимом TAYANNA, которая недавно презентовала чувственный дуэт "Вышиванка" с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила очаровательные кадры новой фотосессии в Дубае на фоне бездонной пустыни.

Как видно, на новых снимках Татьяна позирует в интересной локации на фоне песка и скал. Перед камерой она появилась босиком, на ней интересное серое платье с развевающейся бахромой внизу. Этот наряд только подчеркнул подтянутую фигуру и стройные ноги звезды. Волосы певицы распущены и тоже растрепаны ветром, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации TAYANNA написала: "Спасибо за фото. Кто в Дубай ищет фотографа – рекомендую именно его!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами:

"Очень классно".

"Богиня она и в пустыне Богиня".

"Обожаю вас наша красавица".

"Красотка!".

"Красиво".

"С ума сойти можно".

"Просто очаровательная принцесса".

"Так красиво".

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