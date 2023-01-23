Євген Клопотенко запропонував українцям приготувати турецькі яйця пашот із йогуртовим соусом.

"Яйця пашот – смачний, простий та ситний сніданок. Ця страва була популярною в Османській імперії ще в XV столітті. Яйця пашот у двох соусах здатні були поновити сили султана після вирішення державних справ. Турецькі яйця пашот і досі – популярна страва в Туреччині. Спочатку на тарілку викладається холодний білий соус на основі жирного йогурту, на нього кладуться гарячі яйця пашот, а потім зверху поливаються гострим червоним соусом на основі оливкової олії та меленого кайєнського перцю", — пише зірка "Мастер Шеф".

Шеф-кухар дав спрощену версію рецепту та додав, що яйця пашот також можна вживати, викладаючи їх на бутерброд, як доповнення до круп та зернових і як самостійну страву.

Для яєць пашот нам знадобляться:

2 яйця

вода

Для соусу:

2 зубчики часнику

100 г натурального йогурту

2 ст. л. розтопленого вершкового масла

½ ч. л. кайєнського перцю

6 гілочок петрушки

Візьміть сотейник, закип'ятіть у ньому воду. Яйце розбийте в окрему миску, а потім акуратно опустіть у киплячу воду. Те ж саме зробіть і з другим яйцем. Готуйте дві хвилини, щоб білок схопився.

Поки яйця варяться, ви встигнете зробити соус до них. Візьміть йогурт, додайте кайєнський перець, розтоплене вершкове масло та дрібно порізаний часник. Перемішайте до однорідної маси.

Дістаньте яйця пашот шумівкою та викладіть на тарілку. Зверху на яйця викладіть соус. Наріжте дрібно петрушку і додайте зверху на соус.

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