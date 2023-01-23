Евгений Клопотенко предложил украинцам приготовить турецкие яйца пашот с йогуртовым соусом.

"Яйца пашот – вкусный, простой и сытный завтрак. Это блюдо было популярным в Османской империи еще в XV веке. Яйца пашот в двух соусах способны были восстановить силы султана после решения государственных дел. Турецкие яйца пашот до сих пор – популярное блюдо в Турции. Сперва на тарелку выкладывается холодный белый соус на основе жирного йогурта, на него кладутся горячие яйца пашот, а затем сверху поливают острым красным соусом на основе оливкового масла и молотого кайенского перца", — пишет звезда Мастер Шеф.

Шеф-повар дал упрощенную версию рецепта и добавил, что яйца пашот можно употреблять, выкладывая их на бутерброд, как дополнение к крупам и зерновым и как самостоятельное блюдо.

Для яиц пашот нам понадобятся:

2 яйца

вода

Для соуса:

2 зубчика чеснока

100 г натурального йогурта

2 ст. л. растопленного сливочного масла

½ ч. л. кайенского перца

6 веточек петрушки

Возьмите сотейник, вскипятите в нем воду. Яйцо разбейте в отдельную миску, затем аккуратно опустите в кипящую воду. То же сделайте и со вторым яйцом. Готовьте две минуты, чтобы белок схватился.

Пока яйца варятся, вы успеете сделать соус к ним. Возьмите йогурт, добавьте кайенский перец, растопленное сливочное масло и мелко нарезанный чеснок. Перемешайте до однородной массы.

Достаньте яйца пашот шумовкой и выложите на тарелку. Сверху на яйца выложите соус. Нарежьте мелко петрушку и добавьте сверху на соус.

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