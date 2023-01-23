В "Екзамені" з Машею Єфросиніною Даша Квіткова розповіла, що працює повністю в онлайні.
"У мене є команда, мій менеджер, вона розгрібає усі заявки, які приходять від українських бізнесів стосовно рекламної інтеграції. Вона збирає рекламні інтеграції, надсилає мені на погодження, потім вони надсилають свій бриф і товар", — розповіла блогерка.
Окрім того, що Даша особисто монтує і пише свою рекламу, у неї також є академія віддалених професій і академія по крипті, а також готується запуск нового проєкту.
"В крипті намагалася розібратися, але віддала це все Нікіті, він розбирається у цьому. Я створила ще іншу академію, де можна навчитися як заробляти на крипті. На навчанні по крипті я заробляю, коли є учні, а на самій крипті — Микита", — зізналася Квіткова.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Небезпечний хижак накинувся на маму з малюком: "Очевидці намагалися відлякати лопатами та кликали на допомогу"
"Не міг їх ніде знайти": рятувальник кинувся на виклик у Броварах, де перебували його вагітна дружина та син
"За 15 хвилин до трагедії зателефонувала і прощалася": у Дніпрі досі шукають тіло жертви ракетної атаки
Тарас Цимбалюк із "Кріпосної" зізнався, як отримав повістку і що робитиме: "На жаль"
Блогерка похвалилася, що реклама в неї розписана на два місяці вперед. При цьому щодня вона публікує одну, максимум дві реклами.
"Зараз я заробляю 30-40 тисяч доларів, але це не чистий мій заробіток. У мене є дуже велика команда. Менеджер заробляє 15%. Є піарник, фотограф, стиліст, візажист. Щодня я роблю донати", — додала Даша.
Нагадаємо, що невдоволена Квіткова зізналася у провальній пластиці та несподіваних наслідках.
Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Квіткова в білизні вразила фігурою після схуднення.
Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" показала обличчя зблизька у новій фотосесії.