Українська блогерка Даша Квіткова, яка напередодні оголосила про розлучення з "Холостяком" Микитою Добриніним, розсекретила свої зоробітки.

В "Екзамені" з Машею Єфросиніною Даша Квіткова розповіла, що працює повністю в онлайні.

"У мене є команда, мій менеджер, вона розгрібає усі заявки, які приходять від українських бізнесів стосовно рекламної інтеграції. Вона збирає рекламні інтеграції, надсилає мені на погодження, потім вони надсилають свій бриф і товар", — розповіла блогерка.

Окрім того, що Даша особисто монтує і пише свою рекламу, у неї також є академія віддалених професій і академія по крипті, а також готується запуск нового проєкту.

"В крипті намагалася розібратися, але віддала це все Нікіті, він розбирається у цьому. Я створила ще іншу академію, де можна навчитися як заробляти на крипті. На навчанні по крипті я заробляю, коли є учні, а на самій крипті — Микита", — зізналася Квіткова.

Блогерка похвалилася, що реклама в неї розписана на два місяці вперед. При цьому щодня вона публікує одну, максимум дві реклами.

"Зараз я заробляю 30-40 тисяч доларів, але це не чистий мій заробіток. У мене є дуже велика команда. Менеджер заробляє 15%. Є піарник, фотограф, стиліст, візажист. Щодня я роблю донати", — додала Даша.

Нагадаємо, що невдоволена Квіткова зізналася у провальній пластиці та несподіваних наслідках.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Квіткова в білизні вразила фігурою після схуднення.

Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" показала обличчя зблизька у новій фотосесії.