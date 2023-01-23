Украинская блогерша Даша Квиткова, которая накануне объявила о разводе с "Холостяком" Никитой Добрыниным, рассекретила свои заработки.

В "Экзамене" с Машей Ефросининой Даша Квиткова рассказала, что работает полностью в онлайне.

"У меня есть команда, мой менеджер, она разгребает все заявки, которые приходят от украинских бизнесов по рекламной интеграции. Она собирает рекламные интеграции, посылает мне на согласование, потом они посылают свой бриф и товар", — рассказала блогерша.

Кроме того, что Даша лично монтирует и пишет свою рекламу, у нее также есть академия отдаленных профессий и академия по крипте, а также готовится запуск нового проекта.

"В крипте пыталась разобраться, но отдала это все Никите, он разбирается в этом. Я создала еще другую академию, где можно научиться как зарабатывать на крипте. На учебе по крипте я зарабатываю, когда есть ученики, а на самой крипте - Никита", – призналась Квиткова.

Блогерша похвасталась, что реклама у нее расписана на два месяца вперед. При этом каждый день она публикует одну, максимум две рекламы.

"Сейчас я зарабатываю 30-40 тысяч долларов, но это не чистый мой заработок. У меня очень большая команда. Менеджер зарабатывает 15%. Есть пиарщик, фотограф, стилист, визажист. Каждый день я делаю донаты", — добавила Даша.

Напомним, что недовольная Квиткова призналась в провальной пластике и неожиданных последствиях.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Квиткова в белье впечатлила фигурой после похудения.

Также Politeka писала, что Квиткова из "Холостяка" показала лицо вблизи в новой фотосессии.