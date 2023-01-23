В "Экзамене" с Машей Ефросининой Даша Квиткова рассказала, что работает полностью в онлайне.
"У меня есть команда, мой менеджер, она разгребает все заявки, которые приходят от украинских бизнесов по рекламной интеграции. Она собирает рекламные интеграции, посылает мне на согласование, потом они посылают свой бриф и товар", — рассказала блогерша.
Кроме того, что Даша лично монтирует и пишет свою рекламу, у нее также есть академия отдаленных профессий и академия по крипте, а также готовится запуск нового проекта.
"В крипте пыталась разобраться, но отдала это все Никите, он разбирается в этом. Я создала еще другую академию, где можно научиться как зарабатывать на крипте. На учебе по крипте я зарабатываю, когда есть ученики, а на самой крипте - Никита", – призналась Квиткова.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Опасный хищник набросился на маму с малышом: "Очевидцы пытались отпугнуть лопатами и звали на помощь"
"Все пойдем на фронт": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка поразил украинцев новым заявлением
Шоптенко из "Танці з зірками" поделилась радостной новостью и неожиданным видео: "Долго думала..."
Станут более продолжительными: синоптик предупредил о природной аномалии в Украине
Блогерша похвасталась, что реклама у нее расписана на два месяца вперед. При этом каждый день она публикует одну, максимум две рекламы.
"Сейчас я зарабатываю 30-40 тысяч долларов, но это не чистый мой заработок. У меня очень большая команда. Менеджер зарабатывает 15%. Есть пиарщик, фотограф, стилист, визажист. Каждый день я делаю донаты", — добавила Даша.
Напомним, что недовольная Квиткова призналась в провальной пластике и неожиданных последствиях.
Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Квиткова в белье впечатлила фигурой после похудения.
Также Politeka писала, что Квиткова из "Холостяка" показала лицо вблизи в новой фотосессии.