Популярна українська співачка Настя Каменських, яка спочатку війни і весь цей час живе частково в Україні та частково за кордоном, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне фото та поділилася своїми роздумами у День соборності.

Як видно, на новій фотографії Настя відбита у темній атмосфері, навколо все чорне, видно лише одне джерело м'якого свята. При цьому сама вона теж вся в чорному і склала руки, наче в молитві. На її руках бездоганний червоний манікюр, кучеряве волосся розпущене і акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж і сумний вираз.

У підписі до публікації Каменських написала: "Сьогодні в Україні відзначають День Соборності. Це поняття завжди було непорушною основою нашої держави. І я впевнена, що та тяжка боротьба, яку ми ведемо сьогодні, відбувається саме заради свободи та неподільності нашої країни. Ми боремось за світло, добро та цінності, які з нами поділяє весь цивілізований світ! Саме тому ми переможемо. Слава Україні!".

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