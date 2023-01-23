Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сначала войны и все это время живет частично в Украине и частично за границей, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фото и поделилась своими размышлениями в День соборности.

Как видно, на новой фотографии Настя запечатлена в темной атмосфере, вокруг все черное, видно только один источник мягкого свята. При этом сама он тоже вся в черном и сложила руки, как будто в молитве. На ее руках безупречный красных маникюр, кудрявые волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и грустное выражение.

В подписи к публикации Каменских написала: "Сегодня в Украине празднуют день единства. Эта концепция всегда была нерушимой основой нашей страны. И я убеждена, что тяжелая борьба, которую мы ведем сегодня, происходит ради свободы и неделимости нашей страны. Мы боремся за свет, добрые и ценности, которые разделяет весь цивилизованный мир! Вот почему мы победим. Слава Украине!".

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